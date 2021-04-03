"Лестер" продлил контракт с Ихеаначо

Фото сайт "Лестера"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Келечи Ихеаначо.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2024 года.

24-летний нигериец выступает за "лис" с августа 2017 года, в его активе 32 гола в 117 матчах.

Напомним, что в марте Ихеаначо признали лучшим игроком АПЛ.

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