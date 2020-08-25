"Лестер" продлил контракт с Мэддисоном

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"Лестер" продлил контракт с Мэддисоном

Ведущий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон подписал новое соглашение с клубом.

Теперь контракт между "лисами" и 23-летним футболистом рассчитан до июня 2024 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2022/23.

Мэддисон выступает за "Лестер" с лета 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов.

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