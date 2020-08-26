"Лестер" продлил контракт с Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ

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"Лестер" продлил контракт с Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ

Пресс-служба "Лестера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Джейми Варди.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до 2023 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Варди с 23 мячами стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

33-летний Варди выступает за "Лестер" с 2012 года. Всего за "лис" он провел 310 матчей во всех турнирах, забил 130 голов и отдал 52 результативные передачи. Ранее форвард играл за "Стоксбридж Парк Стилс", "Галикафакс" и "Флитвуд". За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил семь мячей. Чемпион Англии-2015/2016.

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