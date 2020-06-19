"Лестер" продлил контракты с тремя игроками

"Лестер" объявил о продлении соглашений сразу с тремя футболистами.

Как сообщает сайт клуба, новые контракты подписали голкипер Элдин Якупович, а также защитники Уэс Морган и Кристиан Фукс.

Отмечается, что новые контракты всех трех игроков рассчитаны до лета 2021 года.

Якупович перебрался в "Лестер" в 2017 году, Морган выступает за клуб с 2012 года, а Фукс - с 2015 года.

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