"Лестер" продлил соглашение с Варди

Форвард "Лестера" Джейми Варди продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист поставил подпись под четырехлетним контрактом.

Отмечается, что по новому контракту Варди будет зарабатывать 155 тысяч евро в неделю.

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