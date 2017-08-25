"Лестер" продлил Ульоа

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Леонардо Ульоа.

31-летний аргентинец заключил с английским клубом соглашение до лета 2019 года.

Ульоа выступает за "Лестер" с 2014 года, сыграл 97 матчей и забил 20 голов.

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