"Лестер" проиграл "Бернли" в матче АПЛ
В рамках 23-го тура АПЛ "Лестер" проиграл "Бернли".
Теперь "Бернли" поднялся на 14-е место, а "Лестер" остался на третьем.
"Бернли" - "Лестер" 2:1
Голы: Барнс, 33 - 0:1, Вуд, 56 - 1:1, Вествуд, 79 - 2:1
"Бернли": Поуп, Бардсли, Тэйлор, Ми, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Фукс, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Менди, Перес (Ихеаначо, 74), Варди.
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|Команда
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|О
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|23
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|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17