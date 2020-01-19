"Лестер" проиграл "Бернли" в матче АПЛ

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"Лестер" проиграл "Бернли" в матче АПЛ

В рамках 23-го тура АПЛ "Лестер" проиграл "Бернли".

Теперь "Бернли" поднялся на 14-е место, а "Лестер" остался на третьем.

"Бернли" - "Лестер" 2:1

Голы: Барнс, 33 - 0:1, Вуд, 56 - 1:1, Вествуд, 79 - 2:1

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тэйлор, Ми, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Фукс, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Менди, Перес (Ихеаначо, 74), Варди.  

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