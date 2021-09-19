"Лестер" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Нила Мопе и Дэнни Уэлбека. В составе гостей отличился Джейми Варди.

"Брайтон", набрав 12 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с шестью очками остался на 12-й позиции.

"Брайтон" – "Лестер" - 2:1 (1:0)

Голы: Мопе, 35 (с пенальти) - 1:0, Уэлбек, 50 - 2:0, Варди, 61 - 2:1

"Брайтон": Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79), Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68), Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75), Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.

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