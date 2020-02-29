"Лестер" проиграл последнему месту АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ "Норвич" одержал победу над "Лестером".
На данный момент "Лестер" занимает третье место, а "Норвич" - последнее.
"Норвич" - "Лестер" 1:0
Гол: Льюис, 70 - 1:0
"Норвич": Крул, Хэнли, Ааронс, Льюис, Годфри, Буэндиа, Кэнтуэлл (Рупп, 68), Маклин, Тетти, Дуда (Штиперманн, 87), Пукки (Дрмич, 81).
"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Барнс, Мэддисон, Чоудури (Ндиди, 67), Прат (Тилеманс, 73), Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18