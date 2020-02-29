"Лестер" проиграл последнему месту АПЛ

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"Лестер" проиграл последнему месту АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Норвич" одержал победу над "Лестером".

На данный момент "Лестер" занимает третье место, а "Норвич" - последнее.

"Норвич" - "Лестер" 1:0

Гол: Льюис, 70 - 1:0

"Норвич": Крул, Хэнли, Ааронс, Льюис, Годфри, Буэндиа, Кэнтуэлл (Рупп, 68), Маклин, Тетти, Дуда (Штиперманн, 87), Пукки (Дрмич, 81).

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Барнс, Мэддисон, Чоудури (Ндиди, 67), Прат (Тилеманс, 73), Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.

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