"Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и не смог пробиться в Лигу Чемпионов

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"Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и не смог пробиться в Лигу Чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2:4.

Победу гостям принесли голы Харри Кейна, дубль Гарета Бэйла, а также автогол Каспера Шмейхеля. В составе хозяев дублем отметился Джейми Варди.

"Лестер" финишировал на пятом месте, не пробился в Лигу Чемпионов и будет выступать в Лиге Европы. "Тоттенхэм" занял 7 место и сыграет в Лиге конференций.

"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:4 (1:1)
Голы: Варди, 18 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 41 - 1:1, Варди, 52 (с пенальти) - 2:1, Шмейхель, 76 (автогол) - 2:2, Бэйл, 87 - 2:3, Бэйл, 90+6 - 2:4

"Лестер": Шмейхель, Фофана (Менди, 21), Кастань, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Олбрайтон (Перес, 80), Тилеманс, Мэддисон (Рикарду Перейра, 62), Ихеаначо, Варди.

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Санчес, Алдервейрелд, Регилон, Уинкс, Хейбьерг, Бергвейн (Бэйл, 68), Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.

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