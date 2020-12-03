"Лестер" проиграл украинскому клубу в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы украинская "Заря" на своем поле обыграла английский "Лестер" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Аллахьяр Сайядманеш.

Несмотря на поражение, "Лестер" вышел в плей-офф Лиги Европы. "Заря" потеряла шансы на еврокубковую весну, так как в параллельном матче "Брага" победила АЕК - 4:2.

"Заря" Украина – "Лестер" Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Сайядманеш, 84 - 1:0

"Заря": Василь, Иванисеня, Абу-Ханна, Фаворов, Юрченко, Цыганик, Назарина, Кочергин, Кабаев, Гладкий (Сайядманеш, 81), Громов (Перович, 90).

"Лестер": Уорд, Рикарду Перейра (Томас, 46), Джастин, Морган (Фукс, 56), Сеюнджю (Фофана, 17), Ундер, Прат (Мэддисон, 78), Барнс, Чоудури, Ндиди (Менди, 56), Ихеаначо.

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