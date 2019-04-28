"Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голу Варди

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"Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голу Варди

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" потерпел разгромное поражение от "Лестера" со счетом 0:3. Победу "лисами" принесли гол Юри Тилеманса и дубль Джейми Варди.

"Арсенал" остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, "Лестер" поднялся на восьмую позицию.

"Лестер" – "Арсенал" - 3:0 (0:0)
Голы: Тилеманс, 59 - 1:0, Варди, 86 - 2:0, Варди, 90+5 - 3:0

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури (Менди, 79), Мэддисон, Олбрайтон (Грэй, 86), Ндиди (Барнс, 46), Варди.

"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Мустафи, Мхитарян (Гендузи, 73), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Косьельни, 46), Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79).

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