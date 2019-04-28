"Лестер" разгромил "Арсенал" благодаря голу Варди
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Арсенал" потерпел разгромное поражение от "Лестера" со счетом 0:3. Победу "лисами" принесли гол Юри Тилеманса и дубль Джейми Варди.
"Арсенал" остался на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, "Лестер" поднялся на восьмую позицию.
"Лестер" – "Арсенал" - 3:0 (0:0)
Голы: Тилеманс, 59 - 1:0, Варди, 86 - 2:0, Варди, 90+5 - 3:0
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури (Менди, 79), Мэддисон, Олбрайтон (Грэй, 86), Ндиди (Барнс, 46), Варди.
"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Мустафи, Мхитарян (Гендузи, 73), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Косьельни, 46), Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14