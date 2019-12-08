"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ
В чемпионате Англии подошли к концу матчи 16-го тура.
"Лестер" в гостях обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл" был сильнее "Саутгемптона", а "Шеффилд Юнайтед" переиграл "Норвич".
"Астон Вилла" - "Лестер" - 1:4 (1:2)
Голы: Варди, 20 - 0:1, Ихеаначо, 41 - 0:2, Грилиш, 45+2 - 1:2, Эванс, 49 - 1:3, Варди, 75 - 1:4.
"Астон Вилла": Хитон, Эль-Мохамади, Таргетт (Гильбер, 78), Мингс (Энгелс, 23), Конса, Грилиш, Макгинн, Накамба (Трезеге, 59), Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.
"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл (Джастин, 80), Чаглар Сеюнджю, Прат (Олбрайтон, 76), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 64).
"Ньюкасл Юнайтед" - "Саутгемптон" - 2:1 (0:0)
Голы: Ингс, 52 - 0:1, Шелви, 68 - 1:1, Фернандес, 87 - 2:1.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Шер, 46), Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Кэрролл, 59).
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг, Редмонд, Ингс (Адамс, 88), Дженепо (Буфаль, 73).
"Норвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:2 (1:0)
Голы: Теттей, 27 - 1:0, Стивенс, 49 - 1:1, Болдок, 52 - 1:2.
"Норвич": Крул, Бирам (Льюис, 72), Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Вранчич (Србени, 81), Маклин, Пукки, Буэндия, Эрнандес (Кантуэлл, 72).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Бешич, 65), Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 83), Муссе (Робинсон, 65).
"Лисы" с 38 баллами занимают второе место в АПЛ.
А еще: Игроки "Манчестер Юнайтед" попросили не увольнять Сульшера| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ
-
Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак"
-
Газзаев раскритиковал Тедеско
-
Карпин оценил итог матча со "Спартаком"
-
Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"
-
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"
-
Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"
-
2
"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"
-
"Хетафе" минимально обыграл "Эйбар" в матче Примеры
-
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
-
Новым главным тренером "Сочи" стал Федотов
-
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче Примеры
-
Карпин поделился мыслями о матче со "Спартаком"
-
"Унион" переиграл "Кельн" в матче Бундеслиги
-
1
"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ
-
"Сассуоло" и "Кальяри" закончили ничьей, "Торино" обыграл "Фиорентину" и другие итоги матчей Серии А
-
Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч с "Ростовом"
-
Стали известны подробности повреждения Бентанкура
-
"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9