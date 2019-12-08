"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ

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"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ

В чемпионате Англии подошли к концу матчи 16-го тура.

"Лестер" в гостях обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл" был сильнее "Саутгемптона", а "Шеффилд Юнайтед" переиграл "Норвич".

"Астон Вилла" - "Лестер" - 1:4 (1:2)

Голы: Варди, 20 - 0:1, Ихеаначо, 41 - 0:2, Грилиш, 45+2 - 1:2, Эванс, 49 - 1:3, Варди, 75 - 1:4.

"Астон Вилла": Хитон, Эль-Мохамади, Таргетт (Гильбер, 78), Мингс (Энгелс, 23), Конса, Грилиш, Макгинн, Накамба (Трезеге, 59), Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл (Джастин, 80), Чаглар Сеюнджю, Прат (Олбрайтон, 76), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 64).

"Ньюкасл Юнайтед" - "Саутгемптон" - 2:1 (0:0)

Голы: Ингс, 52 - 0:1, Шелви, 68 - 1:1, Фернандес, 87 - 2:1.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк (Шер, 46), Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Кэрролл, 59).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг, Редмонд, Ингс (Адамс, 88), Дженепо (Буфаль, 73).

"Норвич" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:2 (1:0)

Голы: Теттей, 27 - 1:0, Стивенс, 49 - 1:1, Болдок, 52 - 1:2.

"Норвич": Крул, Бирам (Льюис, 72), Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Вранчич (Србени, 81), Маклин, Пукки, Буэндия, Эрнандес (Кантуэлл, 72).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Бешич, 65), Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 83), Муссе (Робинсон, 65).

"Лисы" с 38 баллами занимают второе место в АПЛ.

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