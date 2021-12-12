"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

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"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0.

Победу "лисам" принесли дубль Юри Тилеманса, а также голы Пэтсона Даки и Джеймса Мэддисона.

"Лестер", набрав 22 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 10 очками остался на предпоследней, 19-й позиции.

"Лестер" – "Ньюкасл" - 4:0 (1:0)
Голы: Тилеманс, 38 (с пенальти) - 1:0, Дака, 57 - 2:0, Тилеманс, 81 - 3:0, Мэддисон, 85 - 4:0

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс (Сумаре, 6), Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Макатир, 88), Барнс (Олбрайтон, 71), Дьюзбери-Холл, Дака.

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Мерфи, 62), Альмирон (Фрэйзер, 62), Сен-Максимен, Шелви (Ритчи, 85), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон. 

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