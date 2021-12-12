"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0.
Победу "лисам" принесли дубль Юри Тилеманса, а также голы Пэтсона Даки и Джеймса Мэддисона.
"Лестер", набрав 22 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 10 очками остался на предпоследней, 19-й позиции.
"Лестер" – "Ньюкасл" - 4:0 (1:0)
Голы: Тилеманс, 38 (с пенальти) - 1:0, Дака, 57 - 2:0, Тилеманс, 81 - 3:0, Мэддисон, 85 - 4:0
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс (Сумаре, 6), Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Макатир, 88), Барнс (Олбрайтон, 71), Дьюзбери-Холл, Дака.
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис (Мерфи, 62), Альмирон (Фрэйзер, 62), Сен-Максимен, Шелви (Ритчи, 85), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18