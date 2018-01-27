"Лестер" разгромил "Петерборо" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Лестер" одержал победу над "Петерборо".
"Петерборо" – "Лестер" 1:5
Голы: Диабате, 9 - 0:1, Ихеаначо, 12 - 0:2, Ихеаначо, 29 - 0:3, Хьюз, 58 - 1:3, Диабате, 87 - 1:4, Ндиди, 90 - 1:5
"Петерборо": Бонд, Тафазолли, Хьюз, Шеферд, Тэйлор, Форрестер, Грант, Ллойд (Кану, 80), Мэддисон (Борг, 89), Мэрриотт, Леонарду (Морайес, 61).
"Лестер": Хэймер, Магуайр, Фукс, Симпсон, Беналуан, Грэй, Иборра (Олбрайтон, 65), Барнс (Ндиди, 64), Адриен Силва, Диабате, Ихеаначо (Чилуэлл, 80).
Предупреждение: Иборра (14). | http://soccernews.ru
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