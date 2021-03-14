"Лестер" разгромил "Шеффилд" и вышел на второе место АПЛ

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"Лестер" разгромил "Шеффилд" и вышел на второе место АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Лестер" разгромил "Шеффилд".

Благодаря победе "Лисы" вышли на второе место. "Шеффилд" остается последним.

"Лестер" - "Шеффилд Юнайтед" 5:0

Голы: Ихеаначо, 39 - 1:0, Перес, 64 - 2:0, Ихеаначо, 69 - 3:0, Ихеаначо, 78 - 4:0, Ампаду (аг), 80 - 5:0  

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Перес (Лешабела, 81), Фофана, Ихеаначо, Варди.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Башем, Брайан, Стивенс, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Берк (Муссе, 63), Флек, Ампаду, Шарп.     


"Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2

Голы: Данк, 16 - 0:1, Адамс, 27 - 1:1, Троссард, 56 - 1:2

"Саутгемптон": Форстер, Бертран, Вестергор, Уокер-Питерс, Беднарек, Диалло, Армстронг (Нлундулу, 87), Телла (Дженепо, 68), Уорд-Проуз, Минамино (Редмонд, 65), Адамс.

"Брайтон": Санчес, Данк, Велтман, Берн (Зекири, 46), Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Троссард (Модер, 86), Мопе, Уэлбек (Проппер, 77).

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