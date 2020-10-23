"Лестер" разгромил украинскую "Зарю" в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы английский "Лестер" разгромил украинскую "Зарю" со счетом 3:0. Победу "лисам" принесли голы Джеймса Мэддисона, Харви Барнса и Келечи Ихеаначо.

"Лестер" Англия – "Заря" Украина 3:0 (2:0)

Голы: Мэддисон, 29 - 1:0, Барнс, 45 - 2:0, Ихеаначо, 67 - 3:0

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Фукс, Эванс (Морган, 82), Кастань (Джастин, 82), Менди, Барнс, Прат, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон (Ундер, 65), Ихеаначо (Перес, 71).

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Вернидуб, Фаворов (Руфати, 76), Юрченко, Кочергин (Гринь, 85), Кабаев (Перович, 65), Назарина, Лунев (Гладкий, 65), Хомченовский (Цыганик, 76), Цвек.

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