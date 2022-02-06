"Лестер" с разгромом вылетел из Кубка Англии от клуба Чемпионшипа
Фото: инстаграм "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Ноттингем Форест", выступающий в Чемпиошипе, разгромил "Лестер" со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира.
Победу "лесникам" принесли голы Филипа Синкернагеля, Бреннана Джонсона, Джо Уоррелла и Джеда Спенса. В составе "лис" отличился Келечи Ихеаначо.
"Ноттингем Форест" – "Лестер" - 4:1 (3:1)
Голы: Синкернагель, 23 - 1:0, Джонсон, 24 - 2:0, Уоррелл, 32 - 3:0, Ихеаначо, 40 - 3:1, Спенс, 61 - 4:1
"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Лоу, Кафу, Йейтс, Гарнер, Шанде Силва, Джонсон, Синкернагель (Колбэк, 63), Дэвис (Серридж, 71).
"Лестер": Уорд, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 65), Мэддисон, Барнс (Дака, 46), Ихеаначо, Лукман (Рикарду Перейра, 65).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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