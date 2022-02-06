"Лестер" с разгромом вылетел из Кубка Англии от клуба Чемпионшипа

Фото: инстаграм "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Ноттингем Форест", выступающий в Чемпиошипе, разгромил "Лестер" со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира.

Победу "лесникам" принесли голы Филипа Синкернагеля, Бреннана Джонсона, Джо Уоррелла и Джеда Спенса. В составе "лис" отличился Келечи Ихеаначо.

"Ноттингем Форест" – "Лестер" - 4:1 (3:1)

Голы: Синкернагель, 23 - 1:0, Джонсон, 24 - 2:0, Уоррелл, 32 - 3:0, Ихеаначо, 40 - 3:1, Спенс, 61 - 4:1

"Ноттингем Форест": Самба, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Лоу, Кафу, Йейтс, Гарнер, Шанде Силва, Джонсон, Синкернагель (Колбэк, 63), Дэвис (Серридж, 71).

"Лестер": Уорд, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 65), Мэддисон, Барнс (Дака, 46), Ихеаначо, Лукман (Рикарду Перейра, 65).

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