"Лестер" с треском провалил главный матч Boxing Day: "Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии

Матч первой и второй команд АПЛ имел статус центрального во всей Европе (другие чемпионаты отдыхают), но первый тайм немного разочаровал. Нет, с динамикой, моментами и эмоциями все было хорошо, но "Лестер" просто забыл выйти на поле – творчеством "лис" до перерыва стали лишь катастрофические ошибки у своих ворот, ноль ударов по чужим и фантастически низкие 33% владения мячом на некоторых этапах игры. "Ливерпуль" же сразу пошел вперед, едва не открыв счет уже на 2-й минуте: сначала Александр-Арнольд мощно пробил метров с 22-х (Шмейхель парировал), а затем Мане опередил вратаря и замкнул прострел – впрочем, вместо удара произошел отскок в сторону от Садио. Через три минуты Эванс обрезался прямо перед собственной штрафной, после чего "мерсисайдцы" раскатали быструю трехходовку с ударом Салаха метров с 19-ти – выше ворот! На 11-й же Мохаммед разозлил Клоппа, начав бежать лицом к лицу со Шмейхелем, обыграв его и пробив с очень острого угла – мяч попал в внешнюю сторону сетки, хотя можно было обыграться с партнерами.

Заставило ли это собраться Лестер? Отнюдь. Уже на 15-й минуте Перрейра на своей половине поля так хорошо вбросил аут, что Хендерсон вышел на линию штрафной и пробил – мяч рикошетом едва не влетел в воротничок Шмейхелю в дальний угол! На 20-й произошло очень неоднозначное столкновения Мане и Варди в штрафной "лис", но арбитр решил проигнорировать этот эпизод. Хозяева в ответ огрызнулись несколькими быстрыми контратаками по флангам с пасом на ход Барнсу и Прату, но защита "Ливерпуля" не допускал ошибок. "Красные" не могли не перевести количество в качество. На 31-й минуте они открыли счет после углового и очередного выигранного подбора; Александр-Арнольд получил пас от Робертсона и выполнил отличную подачу с левого фланга на правый край штрафной за спину Чилвеллу – Фирмино замкнул ее ударом головой под ближнюю штангу! Еще через три минуты закрыть интригу в матче мог Мане, который вырвался один на один со Шмейхелем после ошибки Эванса, но Садио не смог переиграть Каспера в ближнем бою! В дальнейшем "Ливерпуль" продолжил держать инициативу, но моментов до перерыва не возникало.

Старт второго тайма был намного веселее начала первого. Уже на 48-й минуте произошел дебютный удар "Лестера" по воротам – это Тилеманс стрелял с линии полукруга перед штрафной, попав в пятку одного из защитников. "Ливерпуль" ответил несколькими опасными подходами и кроссами, а на 56-й минуте едва не открыл счет усилиями Фирмино – Роберто не попал по мячу с линии вратарской. Еще лучший момент гости запороли на 58-й: Фирмино пробил головой с острого угла, Шмейхель отбил на Салаха, а тот сразу же выстрелил метров с 11-ти – рикошетом от Каспера мяч попал в перекладину! Правда, здесь был офсайд. Постепенно "лисы" не только выровняли ход матча, но и начали перехватывать инициативу. В частности, несколько классных рывков по флангу сделал Варди, который всадил Гомеса на желтую карточку после фола на самой линии штрафной. Вообще, 60-е минуты выглядели очень нервно, потому Клопп вынужден был реагировать. На 70-й он бросил в бой Милнера с Ориги, а уже через минуту Джеймс стал автором второго гола Ливерпуля – он забил со случайного пенальти, назначенного после подачи Трента с углового и попадания мяча в руку Союнчу. 0:2.

На лицах болельщиков и футболистов "Лестера" читалось невероятное разочарование (некоторые даже прятал лицо). "Лисы" поплыли капитально, а "Ливерпуль" моментально наказал за малодушие, устроив погром: на 75-й минуте Фирмино пробил из центра штрафной в девятку, замкнув прострел Александра-Арнольда, а на 78-й сам Трент метров с 22-х выстрелил в левый нижний угол – 0:4. В эндшпиле поединка "Лестеру" немного дали поиграть с мячом на чужой половине поля, но ничего, кроме рывка Варди по флангу с ударом с острого угла во внешнюю сторону сетки, "лисы" так и не создали. "Ливерпуль" также не настаивал на атаках. Финальный свисток зафиксировал крупную победу "мерсисайдцев", которые набрали 52 очка и оторвались от Лестера на 13 зачетных баллов. "Манчестер Сити" отстает на 14 пунктов, но им еще играть сегодня!

Ливерпуль в очередной раз подтвердил чемпионские амбиции

После того, как "Ливерпуль" катком проехался по "Сити" и всей АПЛ, не потерпев ни одного поражения и всего раз расписав ничью, интрига относительно чемпионства держалась только на тяжелом календаре "мерсисайдцев" и "Лестере". Непростой поединок в "Зальцбурге" и Клубный Чемпионат Мира действительно вымотали с "красных" кучу сил, но что мы получили на "Кинг Пауэр Стэдиум"? 0:8 по ударам в первом тайме, 0:4 на табло после финального свистка и 0.12 – 3.77 по коэффициенту ожидаемых голов. На "лис" не просто устроили охоту – их заповедник разбомбили ядерными ракетами. Этот разгром стал самым большим во встречах между первой и второй командами АПЛ за последние 8 лет, со времени легендарного новогоднего матча "Сити" против МЮ (6:1). Теперь подопечные Юргена Клоппа имеют 52 очка, что является рекордом – ни одна английская команда не имела столько зачетных баллов в активе на момент Boxing Day. Вообще, на рождественские праздники Ливерпуль при Клоппе побеждает в течение пяти лет подряд, забив 15 голов и не пропустив ни одного. Также "мерсисайдцы" повторили достижение Сити с 2017-го, держа в праздничный период отрыв от второго места в 13 очков – и он еще может увеличиться до 14, ведь в обоих суперграндов есть по игре в запасе. Можно ли потерять такой гандикап? Будем реалистами – это невероятно сложно (читай – невозможно). В прошлом сезоне Ливерпуль умудрился растратить отрыв в 7 очков, но "Сити" стал чемпионом с отрывом всего в 1 зачетный балл. Исторический максимум выдал "Ньюкасл" в сезоне 1995/96, проиграв чемпионство при 12 очках отрыва от второго места. Нынешний "Ливерпуль" сильнее и нынешнего "Сити", и тогдашних "сорок". "Красные" – новые короли Англии, друзья!

"Лестер" не готов к борьбе за ТОП-2

Безусловно, "лисы" разочаровали: всего три удара, ноль попаданий в створ, несколько интересных рывков по флангам без логического завершения и примерно 10 минут действительно равного футбола – вот и все, что сделала вторая команда АПЛ с усталым перелетами "Ливерпулем". Не этого ждешь от подобных поединков. Центральный матч тура превратился в эффектную коронацию "мерсисайдцев" на английский трон, а также подтвердил очевидный факт – "Лестер" не является командой чемпионского ранга. Подопечные Брендана Роджерса проводят по-настоящему выдающийся сезон, до сих пор держась в зоне ЛЧ и имея хорошие шансы остаться там до последнего тура, однако бороться за медали этому коллективу не под силу. Практически все центральные матчи, кроме встреч с кризисными "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", "Лестер" провалил: в "лис" два поражения Ливерпулю (1:2, 0:4), тяжелый проигрыш Сити (1:3) и Манчестер Юнайтед (0:1), а также ничья с "Челси" – и это при том, что последние три коллектива находятся в далеко не лучшей своей форме. Это уже не случайность и не тенденция, а система.

Впрочем, это еще не значит, что "Лестер" плохой и он пролетит мимо ЛЧ. "Лисы" является третьим по результативности, первым по интенсивности прессинга и четвертым по проценту владения мячом коллективом АПЛ. Джейми Варди остается лучшим бомбардиром чемпионата (17 голов), а осенью его партнеры выдали серию в 10 подряд побед. Это очень сильная команда – лучшая среди всех, кому не светят медали и один из самых сильных среди претендентов на четвертое место. Впрочем, отсутствие положительного результата в лобовых матчах может серьезно навредить весной, когда и начнется решающая битва за путевку в ЛЧ. В тактическом плане с "Лестером" все в порядке – команда гибкая и продуманная, а тренер быстро подстраивается под ситуацию на поле. Да, "лисы" почти переломили ход встречи с "Ливерпулем", но сразу после второго пропущенного гола почему-то упали в апатию. С этим нужно что-то делать, ведь и до пенальти было много проблем с психологией – футболисты калибра Эванса не имеют права раз за разом выкатывать передачи в ноги сопернику перед собственной штрафной, а группа атаки с Мэддисоном и Варди не может просто раствориться. Кроме того, заметно, что "Лестер" не выдерживает темп топ-матчей, где соперник включается сразу, надолго и по-серьезному, постепенно лишь наращивая обороты. Да, "Лестер" снова провалил топ-матч – и это уже система. Впрочем, у его конкурентов вагон своих проблем, поэтому борьба за Лигу Чемпионов будет очень интересной.