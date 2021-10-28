"Лестер" с трудом прошел "Брайтон" в Кубке Лиги
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 4-го раунда Кубка английской лиги "Лестер" в серии пенальти обыграл "Брайтон" и вышел в следующий раунд.
На 6-й минуте счет открыл Харви Барнс, а в концовке первого тайма голами обменялись Адам Уэбстер и Адемола Лукман. В середине второго тайма равновесие восстановил Энок Мвепу.
"Лестер" – "Брайтон" - 2:2 (2:1), по пенальти - 4:2
Голы: Барнс, 6 - 1:0, Уэбстер, 45+3 - 1:1, Лукман, 45+5 - 2:1, Мвепу, 71 - 2:2
"Лестер": Уорд, Вестергор, Томас, Сеюнджю, Бертран (Менди, 59), Барнс, Чоудури (Сумаре, 66), Лукман (Ихеаначо, 73), Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 59), Дэйли-Кэмпбелл (Рикарду Перейра, 73), Дака.
"Брайтон": Стил, Берн (Мвепу, 46), Велтман (Данк, 63), Уэбстер (Биссума, 63), Робертс (Кукурелья, 69), Гросс, Мак Аллистер, Локадия, Даффи, Коннолли, Сармиенто (Мопе, 69).
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