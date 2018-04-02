"Лестер" сделал предложение по защитнику "Порту"

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"Лестер" сделал предложение по защитнику "Порту"

"Лестер" хочет купить защитника "Порту" Рикарду Перейру, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "лисы" уже сделали предложение по трансферу 24-летнего португальца в размере 25 миллионов евро.

Отмечается, что в приобретении правого фулбека "драконов" лично заинтересован главный тренер "Лестера" Клод Пюэль.

В этом сезоне Перейра сыграл за "Порту" 35 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. 

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