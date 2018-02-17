"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:0 (обзор)

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"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/8 финала Кубка Англии между "Лестером" и "Шеффилд Юнайтед".

Не пропустите: Варди выводит "Лестер" в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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