"Лестер Сити" может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба
"Лестер Сити" может переименовать свой стадион "Кинг Пауэр" в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.
Сын Шриваддханапрабхи на этой неделе обсудит с исполнительным директором Сьюзан Уилан возможность переименования арены. Ожидается, что именно он станет временно исполняющим обязанности президента.
Напомним, что бизнесмен скончался в результате крушения вертолета возле стадиона.
Читайте: Махрез посвятил гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3