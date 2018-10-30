"Лестер Сити" может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

Теги вичай шриваддханапрабхалестер сити

"Лестер Сити" может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба"Лестер Сити" может переименовать свой стадион "Кинг Пауэр" в честь погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи.

Сын Шриваддханапрабхи на этой неделе обсудит с исполнительным директором Сьюзан Уилан возможность переименования арены. Ожидается, что именно он станет временно исполняющим обязанности президента.

Напомним, что бизнесмен скончался в результате крушения вертолета возле стадиона. 

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