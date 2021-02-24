"Лестер" следит за Лингардом

В поле зрения скаутов "Лестера" попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, сообщает Eurosport.

"Лисы" внимательно наблюдают за прогрессом игрока в "Вест Хэме", где 28-летний англичанин выступает на правах аренды. Если его игра понравится главному тренеру клуба Брендану Роджерсу, то футболиста попробуют подписать уже в летнее трансферное окно.