"Лестер" следит за Лингардом

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"Лестер" следит за ЛингардомВ поле зрения скаутов "Лестера" попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, сообщает Eurosport.

"Лисы" внимательно наблюдают за прогрессом игрока в "Вест Хэме", где 28-летний англичанин выступает на правах аренды. Если его игра понравится главному тренеру клуба Брендану Роджерсу, то футболиста попробуют подписать уже в летнее трансферное окно.

Напомним, Лингард присоединился к лондонскому клубу в январе и провел за "молотобойцев" 4 матча. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 10 миллионов евро.

Читать также: Лингард в дебютном матче за "Вест Хэм" забил больше голов, чем за два последних года в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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