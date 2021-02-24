"Лестер" следит за Лингардом
В поле зрения скаутов "Лестера" попал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, сообщает Eurosport.
"Лисы" внимательно наблюдают за прогрессом игрока в "Вест Хэме", где 28-летний англичанин выступает на правах аренды. Если его игра понравится главному тренеру клуба Брендану Роджерсу, то футболиста попробуют подписать уже в летнее трансферное окно.
Напомним, Лингард присоединился к лондонскому клубу в январе и провел за "молотобойцев" 4 матча. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.
Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 10 миллионов евро.
Читать также: Лингард в дебютном матче за "Вест Хэм" забил больше голов, чем за два последних года в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18