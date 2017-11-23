"Лестер" собирается избавиться от Мусы

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"Лестер" собирается избавиться от Мусы
"Лестер" намерен расстаться с нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист будет выставлен на трансфер в январе. Одним из претендентов на форварда является "Халл Сити", который тренирует Леонид Слуцкий, ранее работавший с нигерийцем в ЦСКА.

В этом сезоне 25-летний Муса не провел за "Лестер" ни одного матча.

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