"Лестер" собирается избавиться от Мусы



"Лестер" намерен расстаться с нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист будет выставлен на трансфер в январе. Одним из претендентов на форварда является "Халл Сити", который тренирует Леонид Слуцкий, ранее работавший с нигерийцем в ЦСКА.

В этом сезоне 25-летний Муса не провел за "Лестер" ни одного матча.

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