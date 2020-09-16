"Лестер" согласовал трансфер форварда "Ромы" за 28 миллионов евро

Турецкий нападающий "Ромы" Дженгиз Ундер перейдет в "Лестер", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб арендует футболиста за три миллиона евро с обязательством последующего выкупа за 25 миллионов. Зарплата форварда в "Лестере" составит 3,5 миллиона евро в год.

23-летний Ундер выступает за "Рому" с 2017 года. Всего он провел за "волков" 88 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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