"Лестер" согласовал трансфер Якуповича

Голкипер "Халла" Элдин Якупович продолжит карьеру в "Лестере", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "лисы" уже согласовали трансфер швейцарского стража ворот. Ожидается, что сумма сделки составит 2,3 миллиона евро.

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