"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса



Бельгийский полузащитник "Монако" Юри Тилеманс перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера составила 45 миллионов евро, что стало рекордным для "Лестера". Футболист подписал с "лисами" контракт до лета 2023 года.

"Мне кажется, что у "Лестера" есть все, чтобы достичь чего-то особенного. Все футболисты бьются ради достижения результата", - сказал Тилеманс.

Во второй половине прошлого сезона 22-летний Тилеманс выступал за "Лестер" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

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