"Лестер" спас ничью в матче с "Вест Хэмом"

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"Лестер" спас ничью в матче с "Вест Хэмом"

В рамках десятого тура АПЛ "Лестер" дома едва не проиграл "Вест Хэму". "Молотобойцы" вышли вперёд ещё на 30-й минуте благодаря голу Фабиана Бальбуэны, однако в концовке матча точный удар Уилфреда Ндиди спас для "лис" ничью.

"Лестер" – "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Бальбуэна, 30 - 0:1, Ндиди, 89 - 1:1.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Сеюнджю (Окадзаки, 80), Чилуэлл, Амарти, Ндиди, Иборра, Мэддисон, Геззаль (Варди, 46), Олбрайтон, Ихеаначо (Грэй, 61).

"Вест Хэм": Фабиански, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Снодграсс, Диангана (Крессуэлл, 75), Фелипе Андерсон (Огбонна, 81), Нобл, Сабалета, Эрнандес (Антонио, 61).

Удаление: Нобл (38).
 
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