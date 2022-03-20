"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1.
Победу "лисам" принесли голы Тимоти Кастаня и Джеймса Мэддисона. В составе гостей отличился Йоан Висса.
"Лестер", набрав 36 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 30 очками остался на 15-й позиции.
"Лестер" – "Брентфорд" - 2:1 (2:0)
Голы: Кастань, 20 - 1:0, Мэддисон, 33 - 2:0, Висса, 85 - 2:1
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Кастань (Эванс, 64), Менди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 79), Ихеаначо.
"Брентфорд": Райя, Айер (Роэрслев, 66), Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 74), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 56), Мбемо, Тоуни, Висса.
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|Команда
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|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|27
|34
|13
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|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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