"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ

Теги лестер ситибрентфорд

"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1.

Победу "лисам" принесли голы Тимоти Кастаня и Джеймса Мэддисона. В составе гостей отличился Йоан Висса.

"Лестер", набрав 36 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 30 очками остался на 15-й позиции.

"Лестер" – "Брентфорд" - 2:1 (2:0)
Голы: Кастань, 20 - 1:0, Мэддисон, 33 - 2:0, Висса, 85 - 2:1

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Кастань (Эванс, 64), Менди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 79), Ихеаначо.

"Брентфорд": Райя, Айер (Роэрслев, 66), Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 74), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 56), Мбемо, Тоуни, Висса.

Не пропустите: "Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" в Кубке Англии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии

"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов