"Лестер" справился с "Брентфордом" в АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1.

Победу "лисам" принесли голы Тимоти Кастаня и Джеймса Мэддисона. В составе гостей отличился Йоан Висса.

"Лестер", набрав 36 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 30 очками остался на 15-й позиции.

"Лестер" – "Брентфорд" - 2:1 (2:0)

Голы: Кастань, 20 - 1:0, Мэддисон, 33 - 2:0, Висса, 85 - 2:1

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Кастань (Эванс, 64), Менди, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Сумаре, 79), Ихеаначо.

"Брентфорд": Райя, Айер (Роэрслев, 66), Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 74), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 56), Мбемо, Тоуни, Висса.

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