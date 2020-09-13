"Лестер" стартовал в АПЛ с крупной победы

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Лестер" на выезде разгромил "Вест Бромвич". Победу "лисам" принесли голы Тимоти Кастаня и дубль Джейми Варди, который оба мяча забил с пенальти.

"Вест Бромвич" – "Лестер" - 0:3 (0:0)

Голы: Кастань, 56 - 0:1, Варди, 74 (с пенальти) - 0:2, Варди, 84 (с пенальти) - 0:3

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс,

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