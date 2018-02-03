"Лестер" – "Суонси" - 1:1, "Борнмут" – "Сток Сити" - 2:1 (обзоры)

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"Лестер" – "Суонси" - 1:1, "Борнмут" – "Сток Сити" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 26-го тура английской Премьер-лиги.

"Лестер" – "Суонси" - 1:1 

"Борнмут" – "Сток Сити" - 2:1

Не пропустите: "Лестер" сыграл вничью с "Суонси" и другие результаты 26-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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