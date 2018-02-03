"Лестер" – "Суонси" - 1:1, "Борнмут" – "Сток Сити" - 2:1 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 26-го тура английской Премьер-лиги.
"Лестер" – "Суонси" - 1:1
"Борнмут" – "Сток Сити" - 2:1
Не пропустите: "Лестер" сыграл вничью с "Суонси" и другие результаты 26-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Саутгемптон
|26
|26
|15
|Кристал Пэлас
|25
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20