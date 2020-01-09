"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги

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"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги

"Лестер" и "Астон Вилла" не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

Во вторник, 7 января, в другом полуфинале "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Лестер" - "Астон Вилла" - 1:1 (0:1)

Голы: Гильбер, 28 - 0:1, Ихеаначо, 74 - 1:1.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 69).

"Астон Вилла": Нюланн, Тэйлор, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба (Лансбери, 86), Дуглас Луис, Эль-Гази (Вассильев, 74), Трезеге (Хурихэйн, 67).

Ответная встреча состоится 29 января.

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