"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
"Лестер" и "Астон Вилла" не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
Во вторник, 7 января, в другом полуфинале "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" (3:1).
"Лестер" - "Астон Вилла" - 1:1 (0:1)
Голы: Гильбер, 28 - 0:1, Ихеаначо, 74 - 1:1.
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 69).
"Астон Вилла": Нюланн, Тэйлор, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба (Лансбери, 86), Дуглас Луис, Эль-Гази (Вассильев, 74), Трезеге (Хурихэйн, 67).
Ответная встреча состоится 29 января.
А еще: "Барселона", "Реал" и ПСЖ - в топ-10 самых забивающих клубов за последние 10 лет| http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года
-
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 января
-
Модрич забил 5-й гол в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере
-
"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
ПСЖ в Кубке лиги разгромил "Сент-Этьен", а "Лилль" был сильнее "Амьена"
-
Черышев прокомментировал поражение от "Реала"
-
Паоло Даль Пино стал новым президентом Серии А
-
1
"Реал" не проигрывает 15 матчей подряд. Это лучшая серия с 2017 года
-
Хавбек "Лестера" Ндиди выбыл до февраля из-за травмы
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито на замену Ибрагимовичу
-
3
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя
-
"Бешикташ" интересуется Робертом Маком
-
Васильев рассказал, почему "Монако" был вынужден продавать своих ведущих футболистов
-
"Лион" победил "Брест" и вышел в полуфинал Кубка лиги
-
"Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро
-
Погба восстанавливается после травмы в футболке "Валенсии"
-
Главный тренер "Баварии" подчеркнул, что команде необходимы новички перед возобновлением сезона
-
Защитник "МЮ" Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок
-
Вальверде высказался о формате нового Суперкубка Испании
-
Маркизио: "Надеюсь, Ибрагимович встряхнёт "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14