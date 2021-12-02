"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Лестера"
Представляем результаты матчей 14-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" - "Лестер" 2:2
Голы: Беднарек, 3 - 1:0, Эванс, 22 - 1:1, Адамс, 34 - 2:1, Мэддисон, 49 - 2:2
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Войнович, 85), Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла (Броя, 65), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Эльюнусси, 74), Адамс.
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 46), Барнс (Дака, 75), Варди, Лукман (Перес, 61).
"Вест Хэм" - "Брайтон" 1:1
Голы: Соучек, 5 - 1:0, Мопе, 89 - 1:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Джонсон, Соучек, Райс, Форнальс (Масуаку, 77), Антонио, Бенрахма (Лансини, 76), Боуэн.
"Брайтон": Санчес, Велтман (Лэмпти, 70), Данк, Уэбстер (Даффи, 36), Кукурелья, Лаллана, Модер, Биссума, Троссард, Мопе, Сармиенто (Марч, 13).
"Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:0
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Хван Хи Чхан (Тринкау, 84), Хименес, Траоре.
"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 72), Корк, Браунхилл, Вуд (Родригес, 59), Корне (Леннон, 85), Макнил.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18