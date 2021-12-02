"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛ

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"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛФото: твиттер "Лестера"

Представляем результаты матчей 14-го тура АПЛ.

"Саутгемптон" - "Лестер" 2:2

Голы: Беднарек, 3 - 1:0, Эванс, 22 - 1:1, Адамс, 34 - 2:1, Мэддисон, 49 - 2:2

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Войнович, 85), Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла (Броя, 65), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Эльюнусси, 74), Адамс.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 46), Барнс (Дака, 75), Варди, Лукман (Перес, 61).   


"Вест Хэм" - "Брайтон" 1:1

Голы: Соучек, 5 - 1:0, Мопе, 89 - 1:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Джонсон, Соучек, Райс, Форнальс (Масуаку, 77), Антонио, Бенрахма (Лансини, 76), Боуэн.

"Брайтон": Санчес, Велтман (Лэмпти, 70), Данк, Уэбстер (Даффи, 36), Кукурелья, Лаллана, Модер, Биссума, Троссард, Мопе, Сармиенто (Марч, 13).


"Вулверхэмптон" - "Бернли" 0:0

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Хван Хи Чхан (Тринкау, 84), Хименес, Траоре.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 72), Корк, Браунхилл, Вуд (Родригес, 59), Корне (Леннон, 85), Макнил.

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