"Лестер" сыграл вничью с "Суонси" и другие результаты 26-го тура АПЛ

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"Лестер" сыграл вничью с "Суонси" и другие результаты 26-го тура АПЛ

Представляем результаты 26-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" – "Саутгемптон" 2:3

Голы: Хегази, 4 - 1:0, Лемина, 40 - 1:1, Стивенс, 43 - 1:2, Уорд-Проуз, 55 - 1:3, Рондон, 72 - 2:3

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Ньом (Макклейн, 77), Доусон, Маколи, Брант, Бэрри, Филлипс, Якоб (Берк, 62), Старридж (Родригес, 62), Рондон.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Худт, Стивенс, Соареш, Лемина, Уорд-Проуз, Тадич (Редмонд, 88), Буфаль (Хейбьерг, 85), Ромеу, Каррильо (Лонг, 75).

Предупреждение: Бэрри (22).


"Брайтон" – "Вест Хэм" 3:1

Голы: Мюррей, 8 - 1:0, Эрнандес, 30 - 1:1, Искьердо, 59 - 2:1, Гросс, 75 - 3:1

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт (Марч, 77), Искьердо, Мюррей (Ульоа, 72).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Жоау Мариу, Райс (Антонио, 66), Куяте, Нобл, Байрэм (Хьюджилл, 80), Эрнандес.

Предупреждения: Крессуэлл (8), Данк (50), Искьердо (60), Стивенс (81).


"Лестер" – "Суонси" 1:1

Голы: Варди, 17 - 1:0, Фернандес, 53 - 1:1

"Лестер": Шмейхель, Драгович, Фукс, Симпсон (Окадзаки, 80), Магуайр, Олбрайтон, Адриен Силва (Джеймс, 68), Ндиди, Диабате, Варди, Ихеаначо (Грэй, 68).

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Бони, 71), Фер (Кэрролл, 36), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю (Раутледж, 90).

Предупреждение: Диабате (3).


"Борнмут" – "Сток Сити" 2:1

Голы: Шакири, 5 - 0:1, Кинг, 70 - 1:1, Муссе, 79 - 2:1

"Борнмут": Бегович, Кук (Кинг, 13), Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Фрэйзер, Айб, Гослинг, Станислас (Муссе, 59), Уилсон.

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Зума, Аллен, Ндиайе (Стафилидис, 71), Шакири, Бауэр, Шупо-Мотинг (Берахино, 83), Крауч (Диуф, 83).

Предупреждения: Ндиайе (38), Шакири (45), Гослинг (58), Кинг (59), Шупо-Мотинг (69).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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