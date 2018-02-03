"Лестер" сыграл вничью с "Суонси" и другие результаты 26-го тура АПЛ
Представляем результаты 26-го тура АПЛ.
"Вест Бромвич" – "Саутгемптон" 2:3
Голы: Хегази, 4 - 1:0, Лемина, 40 - 1:1, Стивенс, 43 - 1:2, Уорд-Проуз, 55 - 1:3, Рондон, 72 - 2:3
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Ньом (Макклейн, 77), Доусон, Маколи, Брант, Бэрри, Филлипс, Якоб (Берк, 62), Старридж (Родригес, 62), Рондон.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Худт, Стивенс, Соареш, Лемина, Уорд-Проуз, Тадич (Редмонд, 88), Буфаль (Хейбьерг, 85), Ромеу, Каррильо (Лонг, 75).
Предупреждение: Бэрри (22).
"Брайтон" – "Вест Хэм" 3:1
Голы: Мюррей, 8 - 1:0, Эрнандес, 30 - 1:1, Искьердо, 59 - 2:1, Гросс, 75 - 3:1
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт (Марч, 77), Искьердо, Мюррей (Ульоа, 72).
"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Жоау Мариу, Райс (Антонио, 66), Куяте, Нобл, Байрэм (Хьюджилл, 80), Эрнандес.
Предупреждения: Крессуэлл (8), Данк (50), Искьердо (60), Стивенс (81).
"Лестер" – "Суонси" 1:1
Голы: Варди, 17 - 1:0, Фернандес, 53 - 1:1
"Лестер": Шмейхель, Драгович, Фукс, Симпсон (Окадзаки, 80), Магуайр, Олбрайтон, Адриен Силва (Джеймс, 68), Ндиди, Диабате, Варди, Ихеаначо (Грэй, 68).
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Бони, 71), Фер (Кэрролл, 36), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю (Раутледж, 90).
Предупреждение: Диабате (3).
"Борнмут" – "Сток Сити" 2:1
Голы: Шакири, 5 - 0:1, Кинг, 70 - 1:1, Муссе, 79 - 2:1
"Борнмут": Бегович, Кук (Кинг, 13), Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Фрэйзер, Айб, Гослинг, Станислас (Муссе, 59), Уилсон.
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Зума, Аллен, Ндиайе (Стафилидис, 71), Шакири, Бауэр, Шупо-Мотинг (Берахино, 83), Крауч (Диуф, 83).
Предупреждения: Ндиайе (38), Шакири (45), Гослинг (58), Кинг (59), Шупо-Мотинг (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Саутгемптон
|26
|26
|15
|Кристал Пэлас
|25
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20