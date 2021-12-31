"Лестер" теряет Варди

Фото: инстаграм Варди/Автор неизвестен

Английский форвард "Лестера" Джейми Варди по причине травмы не сможет помогать своей команде протяжении трех-четырех недель.

Нападающий повредил подколенное сухожилие во вторник в домашнем матче английской премьер-лиги против "Ливерпуля" (1:0).

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс заявил, что Варди не будет доступен на протяжении 3-4 недель.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

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