"Лестер" - "Тоттенхэм" - 2:1 (обзор)

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"Лестер" - "Тоттенхэм" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Тоттенхэмом" (2:1).

Видео: "Лестер" - "Тоттенхэм".

 

Не пропустите: Жаркая концовка и справедливый итог: "Лестер" обыгрывает "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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