"Лестер" требует от "Манчестер Юнайтед" более 100 миллионов за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу защитника "Лестера" Харри Магуайра.

По сведениям Daily Mail, стороны не могут согласовать стоимость сделки. Манкунианцы предлагают за игрока 88 миллионов евро, однако "лисы" хотят выручить с продажи не менее 105 миллионов.

Отмечается, что "МЮ" может отказаться от идеи трансфера Магуайра и попытаться приобрести Калиду Кулибали. Однако "Наполи" оценивает своего защитника в 150 миллионов.

В этом сезоне 26-летний Магуайр провел 27 игр, в которых забил три гола.

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