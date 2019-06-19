"Лестер" требует за Магуайра вдвое больше, чем предлагает "Манчестер Юнайтед"

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" не могут договориться о сумме трансфера защитника Харри Магуайра, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за 26-летнего футболиста 45 миллионов евро.

Однако такие условия не устраивают "лис", которые требуют за одного из своих лидеров вдвое больше - 90 миллионов.

В минувшем сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

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