"Лестер" уничтожил "Ньюкасл" в матче АПЛ

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0. Счет на 16-й минуте открыл Рикарду Перейра. В концовке первого тайма гости остались вдесятером из-за удаления Хэйдена. Во второй половине дублем отметился Варди, Дамметт забил гол в свои ворота, а также отличился Ндиди.

Благодаря победе "Лестер" поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Лестер" – "Ньюкасл" - 5:0 (1:0)

Голы: Рикарду Перейра, 16 - 1:0, Варди, 54 - 2:0, Дамметт, 57 (автогол) - 3:0, Варди, 64 - 4:0, Ндиди, 90 - 5:0

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Ндиди, Прат (Чоудури, 79), Тилеманс, Барнс (Олбрайтон, 58), Перес (Грэй, 84), Варди.

"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Ласселс, Крафт, Дамметт, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 74), Атсу, Хэйден, Жоэлинтон (Кэрролл, 63), Муто (Ки Сон Ен, 45).

Удаление: Хэйден (43).

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