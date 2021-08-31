"Лестер" усилился хавбеком "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Полузащитник "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перешел в "Лестер", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Лестер" арендовал футболиста до лета 2022 года без права последующего выкупа.

23-летний Лукман выступает за "РБ Лейпциг" с 2018 года, провел за клуб 24 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Чарльтон", "Эвертон" и "Фулхэм". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Англии.

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