"Лестер" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
"Лестер" близок к приобретению нападающего "Ред Булл Зальцбурга" Патсона Дака, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, "лисы" объявят о трансфере 22-летнего футболиста на следующей неделе.
В гонке за замбийским форвардом "Лестер" опередил "Ливерпуль", "Челси" и "РБ Лейпциг".
В прошедшем сезоне Дака забил 34 мяча и сделал 12 ассистов в 42 играх. 27 раз он отличился в чемпионате Австрии и стал лучшим бомбардиром турнира.
Рыночная стоимость африканского голеадора оценивается в 22 миллиона евро.
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|Адмира
|22
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|Ваттенс
|22
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|11
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