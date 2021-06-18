"Лестер" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Австрии

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"Лестер" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Австрии

Фото инстаграм Патсона Дака

"Лестер" близок к приобретению нападающего "Ред Булл Зальцбурга" Патсона Дака, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "лисы" объявят о трансфере 22-летнего футболиста на следующей неделе.

В гонке за замбийским форвардом "Лестер" опередил "Ливерпуль", "Челси" и "РБ Лейпциг".

В прошедшем сезоне Дака забил 34 мяча и сделал 12 ассистов в 42 играх. 27 раз он отличился в чемпионате Австрии и стал лучшим бомбардиром турнира.

Рыночная стоимость африканского голеадора оценивается в 22 миллиона евро.

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