"Лестер" установил клубный рекорд, купив испанского форварда

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"Лестер" установил клубный рекорд, купив испанского форварда

Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 33,4 миллиона евро и она стала рекордной в истории "Лестера". Ранее самым дорогим игроком в истории "лис" был форвард Ислам Слимани, купленный у "Спортинга" за 30,5 миллионов евро летом 2017 года.

Перес успешно прошел медицинское обследование и подписал с "Лестером" контракт до лета 2023 года.

25-летний Перес выступал за "Ньюкасл" с 2014 года. Всего он провел за клуб 195 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее Перес играл за "Тенерифе". Сыграл два матча за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость форварда составляет 20 миллионов евро.

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