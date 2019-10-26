"Лестер" установил рекорд АПЛ и повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

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"Лестер" установил рекорд АПЛ и повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

В 10-м туре АПЛ "Лестер" деклассировал "Саутгемптон" (9:0).

Как сообщает Gracenote Live, "лисы" установили рекорд, добыв самую крупную гостевую победу в истории АПЛ. Ранее рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который на выезде обыграл "Ноттингем Форест" со счетом 8:1 в 1999 году.

Кроме того, "Лестер" повторил самую крупную победу в истории АПЛ. До этого только "МЮ" побеждал "Ипсвич" с таким счетом в 1995 году.

Напомним, что благодаря победе "Лестер" сместил "Манчестер Сити" со второго места, однако у "горожан" есть игра в запасе.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ман Сити в ЛЕ тогда уж.

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