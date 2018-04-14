"Лестер" уступил "Бернли" и другие результаты 34-го тура АПЛ

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"Лестер" уступил "Бернли" и другие результаты 34-го тура АПЛ

Представляем результаты 34-го тура АПЛ.

"Кристал Пэлас" – "Брайтон" 3:2

Голы: Заа, 5 - 1:0, Томкинс, 14 - 2:0, Мюррей, 18 - 2:1, Заа, 24 - 3:1, Искьердо, 34 - 3:2

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Таунсенд, Макартур, Заа, Миливоевич, Лофтус-Чик (Ридевалд, 80), Кабай (Бентеке, 71).

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг (Марч, 86), Скелотто, Данк, Гросс (Ульоа, 71), Стивенс, Локадия (Кнокерт, 46), Кайяль, Искьердо, Мюррей.

Предупреждения: Стивенс (11), Миливоевич (16), Заа (79).


"Хаддерсфилд" – "Уотфорд" 1:0

Гол: Инс, 90 - 1:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Биллинг, 77), Мунье (Депуатр, 71), Кванер (Инс, 61).

"Уотфорд": Карнезис, Предль, Кэткарт, Фемения (Ришарлисон, 58), Мариаппа, Перейра, Хьюз (Синклэйр, 90), Дукуре, Капу, Янмат, Дини (Грэй, 81).

Предупреждения: Янмат (20), Перейра (33), Йоргенсен (45), Притчард (73).


"Бернли" – "Лестер" 2:1

Голы: Вуд, 6 - 1:0, Лонг, 9 - 2:0, Варди, 72 - 2:1

"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).

"Лестер": Шмейхель (Хэймер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грэй (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.

Предупреждения: Леннон (65), Барнс (81), Ихеаначо (87).


"Суонси" – "Эвертон" 1:1

Голы: Нотон (аг), 43 - 0:1, Айю, 71 - 1:1

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Кинг, Айю, Ки Сон Ен (Абрахам, 65), Нарсинх (Дайер, 46), Айю.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин, Гуйе (Банингиме, 69), Уолкотт, Болази (Фунес Мори, 76), Руни (Влашич, 87), Тосун.

Предупреждения: Айю (55), Банингиме (90). | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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