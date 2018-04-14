"Лестер" уступил "Бернли" и другие результаты 34-го тура АПЛ
Представляем результаты 34-го тура АПЛ.
"Кристал Пэлас" – "Брайтон" 3:2
Голы: Заа, 5 - 1:0, Томкинс, 14 - 2:0, Мюррей, 18 - 2:1, Заа, 24 - 3:1, Искьердо, 34 - 3:2
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Таунсенд, Макартур, Заа, Миливоевич, Лофтус-Чик (Ридевалд, 80), Кабай (Бентеке, 71).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг (Марч, 86), Скелотто, Данк, Гросс (Ульоа, 71), Стивенс, Локадия (Кнокерт, 46), Кайяль, Искьердо, Мюррей.
Предупреждения: Стивенс (11), Миливоевич (16), Заа (79).
"Хаддерсфилд" – "Уотфорд" 1:0
Гол: Инс, 90 - 1:0
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Хадерджонай, Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Биллинг, 77), Мунье (Депуатр, 71), Кванер (Инс, 61).
"Уотфорд": Карнезис, Предль, Кэткарт, Фемения (Ришарлисон, 58), Мариаппа, Перейра, Хьюз (Синклэйр, 90), Дукуре, Капу, Янмат, Дини (Грэй, 81).
Предупреждения: Янмат (20), Перейра (33), Йоргенсен (45), Притчард (73).
"Бернли" – "Лестер" 2:1
Голы: Вуд, 6 - 1:0, Лонг, 9 - 2:0, Варди, 72 - 2:1
"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).
"Лестер": Шмейхель (Хэймер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грэй (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.
Предупреждения: Леннон (65), Барнс (81), Ихеаначо (87).
"Суонси" – "Эвертон" 1:1
Голы: Нотон (аг), 43 - 0:1, Айю, 71 - 1:1
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Кинг, Айю, Ки Сон Ен (Абрахам, 65), Нарсинх (Дайер, 46), Айю.
"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин, Гуйе (Банингиме, 69), Уолкотт, Болази (Фунес Мори, 76), Руни (Влашич, 87), Тосун.
Предупреждения: Айю (55), Банингиме (90). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"
-
Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"
-
После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"
-
Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"
-
Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
Лента новостей
-
Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
-
Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
-
Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"
-
Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги
-
"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании
-
КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова
-
Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии
-
Защитник ПСЖ против ухода Эмери
-
Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги
-
"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
-
Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию
-
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
-
Торрес получил несколько предложений из МЛС
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"
-
Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
-
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах
-
Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов
-
Иньеста определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21