"Лестер" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Лестер" на выезде обыграл "Брентфорду" со счетом 3:1. Победу "лисам" принесли голы Дженгиза Ундера, Юри Тилеманса и Джеймса Мэддисона. В составе хозяев отличился Мадс Бек Соренсен.
В 1/8 финала Кубка Англии "Лестер" сыграет с "Брайтоном".
"Брентфорд" – "Лестер" - 1:3 (1:0)
Голы: Соренсен, 6 - 1:0, Ундер, 46 - 1:1, Тилеманс, 51 (с пенальти) - 1:2, Мэддисон, 71 - 1:3
"Лестер": Уорд, Рикарду Перейра (Кастань, 70), Сеюнджю, Томас, Менди (Ндиди, 70), Ундер (Ихеаначо, 76), Барнс, Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 81), Тилеманс, Амарти.
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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