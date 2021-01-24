"Лестер" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Лестер" на выезде обыграл "Брентфорду" со счетом 3:1. Победу "лисам" принесли голы Дженгиза Ундера, Юри Тилеманса и Джеймса Мэддисона. В составе хозяев отличился Мадс Бек Соренсен.

В 1/8 финала Кубка Англии "Лестер" сыграет с "Брайтоном".

"Брентфорд" – "Лестер" - 1:3 (1:0)

Голы: Соренсен, 6 - 1:0, Ундер, 46 - 1:1, Тилеманс, 51 (с пенальти) - 1:2, Мэддисон, 71 - 1:3

"Лестер": Уорд, Рикарду Перейра (Кастань, 70), Сеюнджю, Томас, Менди (Ндиди, 70), Ундер (Ихеаначо, 76), Барнс, Мэддисон, Перес (Олбрайтон, 81), Тилеманс, Амарти.

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