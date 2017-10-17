"Лестер" уволил Шекспира

Руководство "Лестера" приняло решение уволить главного тренера команды Крэйга Шекспира, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, сегодня боссы "лис" вызвали 53-летнего специалиста на собрание, где уведомили его об отставке.

В этом сезоне "Лестер" провально стартовал в АПЛ, набрав в 8 турах всего 6 очков. Сейчас команда находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице первенства.

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