"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон"

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"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон"Фото: Сайт "Саутгемптона"
Закончился первый матч в рамках 34 тура Английской Премьер Лиги. "Саутгемптон" на своем поле принимал "Лестер" и смог добиться ничьей 1:1. Гости, которые продолжают борьбу за медали, с самого начала перешли к атакам на ворота соперника. Одна из них привела к тому, что на 10 минуте центральный защитник "святых" Янник Вестергор сбил форварда "лис" Варди. Судья матча расценил это нарушение, как фол последней надежды и показал футболисту красную карточку. Однако, численное преимущество не помогло "Лестеру" - первый тайм завершился без забитых мячей. Более того, в середине второй половины встречи Уорд-Проуз реализовал 11-метровый вывел хозяев вперед. "Лестер" сразу бросился отыгрываться и довольно быстро преуспел в этом - центральный защитник Джонни Эванс откликнулся на передачу Ихеаначо и сравнял счет. Как не старались обе команды вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал результат 1:1, который будет, скорее, на пользу соперникам, чем игравшим сегодня клубам.

Ничья позволила "Лестеру" набрать 63 очка и укрепиться на 3 строчке в турнирной таблице АПЛ. У "Саутгемптона" 37 баллов и 14 место.

"Саутгемптон" - "Лестер" 1:1 (0:0)

Голы: Уорд-Проуз, 61 (пенальти) - 1:0, Эванс, 68 - 1:1
Удаление: Вестергор, 10

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Уокер-Питерс, Армстронг, Телла (Салису, 15), Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Нлундулу, 90).

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана (Перес, 46), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Эванс, Варди, Ихеаначо.

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