"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон"
Фото: Сайт "Саутгемптона"
Закончился первый матч в рамках 34 тура Английской Премьер Лиги. "Саутгемптон" на своем поле принимал "Лестер" и смог добиться ничьей 1:1. Гости, которые продолжают борьбу за медали, с самого начала перешли к атакам на ворота соперника. Одна из них привела к тому, что на 10 минуте центральный защитник "святых" Янник Вестергор сбил форварда "лис" Варди. Судья матча расценил это нарушение, как фол последней надежды и показал футболисту красную карточку. Однако, численное преимущество не помогло "Лестеру" - первый тайм завершился без забитых мячей. Более того, в середине второй половины встречи Уорд-Проуз реализовал 11-метровый вывел хозяев вперед. "Лестер" сразу бросился отыгрываться и довольно быстро преуспел в этом - центральный защитник Джонни Эванс откликнулся на передачу Ихеаначо и сравнял счет. Как не старались обе команды вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал результат 1:1, который будет, скорее, на пользу соперникам, чем игравшим сегодня клубам.
Ничья позволила "Лестеру" набрать 63 очка и укрепиться на 3 строчке в турнирной таблице АПЛ. У "Саутгемптона" 37 баллов и 14 место.
"Саутгемптон" - "Лестер" 1:1 (0:0)
Голы: Уорд-Проуз, 61 (пенальти) - 1:0, Эванс, 68 - 1:1
Удаление: Вестергор, 10
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Уокер-Питерс, Армстронг, Телла (Салису, 15), Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Нлундулу, 90).
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана (Перес, 46), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Эванс, Варди, Ихеаначо.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18