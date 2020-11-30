"Лестер" в домашнем матче АПЛ проиграл "Фулхэму"

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"Лестер" в домашнем матче АПЛ проиграл "Фулхэму"

"Фулхэм" на выезде обыграл "Лестер" в матче 10-го тура чемпионата Англии.

"Лестер" - "Фулхэм" - 1:2 (0:2)

Голы: Лукман, 30 - 0:1, Иван Кавалейру, 38 (с пенальти) - 0:2, Барнс, 86 - 1:2.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Томас (Барнс, 46), Менди (Ихеаначо, 70), Прат (Дженгиз Юндер, 46), Тилеманс, Мэддисон, Варди.

"Фулхэм": Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лофтус-Чик (Лемина, 77), Х.Рид, Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Митрович, 87), Б.Рид, Лукман (Брайан, 90).

После 10 туров АПЛ "Лестер" занимает 4 место в турнирной таблице. "Фулхэм" на 17 позиции.

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