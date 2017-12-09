"Лестер" в гостях вырвал победу над "Ньюкаслом"

В рамках 16-го тура АПЛ "Лестер" на выезде переиграл "Ньюкасл" со счётом 3:2.

"Ньюкасл" – "Лестер" - 2:3

Голы: Хоселу, 4 - 1:0, Махрез, 20 - 1:1, Грэй, 60 - 1:2, Гэйл, 73 - 2:2, Перес, 86 (автогол) - 2:3.

"Ньюкасл": Дарлоу, Лежен, Кларк, Манкильо, Йедлин, Хэйден, Ритчи (Атсу, 64), Мерино, Мерфи (Перес, 71), Хоселу (Митрович, 88), Гэйл.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Иборра, Ндиди, Грэй (Окадзаки, 73), Махрез (Фукс, 89), Олбрайтон, Варди (Ульоа, 90).

Не пропустите: "Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" и другие результаты 16-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru