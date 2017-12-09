"Лестер" в гостях вырвал победу над "Ньюкаслом"
В рамках 16-го тура АПЛ "Лестер" на выезде переиграл "Ньюкасл" со счётом 3:2.
"Ньюкасл" – "Лестер" - 2:3
Голы: Хоселу, 4 - 1:0, Махрез, 20 - 1:1, Грэй, 60 - 1:2, Гэйл, 73 - 2:2, Перес, 86 (автогол) - 2:3.
"Ньюкасл": Дарлоу, Лежен, Кларк, Манкильо, Йедлин, Хэйден, Ритчи (Атсу, 64), Мерино, Мерфи (Перес, 71), Хоселу (Митрович, 88), Гэйл.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Иборра, Ндиди, Грэй (Окадзаки, 73), Махрез (Фукс, 89), Олбрайтон, Варди (Ульоа, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Тоттенхэм
|16
|28
|6
|Арсенал Лондон
|15
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|12
|Саутгемптон
|15
|17
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11